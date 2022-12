Mainz 05: Stephan Bandholz erhält Direktorenposten

Stephan Bandholz. (© hbz/Stefan Sämmer)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mainz - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat in seiner Führungsstruktur eine Veränderung vorgenommen. Stephan Bandholz agiert von sofort an als „Direktor Arenamanagement und Nachhaltigkeit”. Bandholz war zuvor schon Stadionmanager und Klimawart des Vereins. „Durch die Verankerung auf der Direktoren-Ebene unterstreicht der Verein die besondere Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit”, teilen die 05er in einer Pressemitteilung mit.

Mehr zum Thema

Die Direktoren stehen in der Hierarchie direkt unter dem von Stefan Hofmann und Christian Heidel gebildeten Vorstand. Drei von ihnen sind zudem in den von der Deutschen Fußball Liga geleiteten Kommissionen vertreten: Christopher Blümlein (Direktor Finanzen bei Mainz 05) in der Kommission Finanzen, Volker Kersting (Direktor Nachwuchs) in der Kommission Leistungszentren und Tobias Sparwasser (Direktor Kommunikation & Medien) in der Kommission Clubmedien.

Vereinschef Stefan Hofmann ist zudem seit Ende Oktober einer der DFL-Vertreter im Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes. Zuvor hatte das Jan Lehmann diesen Posten inne, der inzwischen aber nicht mehr dem Vorstand des FSV Mainz 05 angehört.