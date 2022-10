Mainz 05: Wintertrainingslager auf Mallorca

Die Spieler von Mainz 05 im Trainingslager in Grassau. (© Frank Heinen/rscp-photo)

Mainz - Die Fußballer des 1. FSV Mainz 05 reisen im Winter für zwei Trainingslager nach Spanien. Zuerst geht es vom 5. bis zum 12. Dezember für die Mannschaft von Bo Svensson auf die Insel Mallorca. In der Pause anlässlich der Weltmeisterschaft in Katar trainieren die Rheinhessen im Trainingszentrum des spanischen Erstligisten RCD Mallorca.

Im Januar nach Marbella

Im kommenden Jahr zieht es die 05er dann in gewohnte Gefilde. Zur Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde werden die Rheinhessen in Marbella sein. Vom 4. bis zum 11. Januar macht sich die Mannschaft, wie bereits in den vergangenen Jahren, im Marbella Football Center fit. Im Rahmen der Trainingslager sind laut Pressemitteilung der Mainzer auch mehrere Testspiele geplant.