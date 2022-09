Max Kruse bestätigt: „Ich bleibe in Wolfsburg“

Jetzt teilen:

Wolfsburg - Max Kruse bleibt beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Das verkündete der 34 Jahre alte Angreifer in einem Instagram-Video.

„Nein, ich wechsel' nicht. Ich weiß, es ist Deadline-Day. Aber ich bleibe in Wolfsburg“, sagte er. Über einen möglichen Weggang Kruses war in den vergangenen Wochen viel spekuliert worden, weil der frühere Nationalspieler bei dem neuen Trainer Niko Kovac seinen Status als unumstrittener Stammspieler verlor. Ein Transfer könnte nun aber frühestens im Winter ein Thema werden, wenn auch Wechsel in die USA wieder möglich sind.

