Mislintat: 30 Millionen Euro Verlust durch Corona

Stuttgart - Sportdirektor Sven Mislintat vom VfB Stuttgart rechnet durch die aktuelle Corona-Krise mit großen Verlusten für den Fußball-Bundesligisten.

«Wir werden über alle Budgettöpfe hinweg bis zu 30 Millionen Euro verlieren im Vergleich zur Pre-Corona-Zeit», sagte der 47-Jährige im Interview von «Spox» und «Goal». «Das muss erst einmal kompensiert werden.»

Allzu große Ziele will Mislintat mit dem Aufsteiger daher vorerst nicht ausrufen. Zunächst gehe es darum, die Klasse zu halten «mit der Prämisse, dass wir in der Corona-Krise wirtschaftlich gesund bleiben», sagte er. «Wir leben in Zeiten, in denen es plötzlich vorstellbar erscheint, dass es nicht nur sportliche, sondern auch wirtschaftliche Absteiger aus der Bundesliga geben könnte.»

Der VfB trifft zum Auftakt des 5. Spieltages an diesem Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) auf den 1. FC Köln. Die Partie wird aufgrund der Pandemie-Lage ohne Zuschauer ausgetragen.

