Nach Suspendierung: Burgzorg zurück im 05-Training

05-Stürmer Delano Burgzorg. (Foto: Lukas Görlach)

Mainz - Zwei Tore durch Delano Burgzorg, ein 2:0-Sieg und drei Punkte für Mainz. Klingt, als sie die Welt für den Stürmer in Ordnung. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Die beiden Tore erzielte der 23-Jährige nämlich nicht in der Bundesliga, sondern gegen Homburg in der Regionalliga Südwest bei der 05-Reserve. Dort spielte er, weil Trainer Bo Svensson den jungen Niederländer aus disziplinarischen Gründen aus der ersten Mannschaft suspendierte. Burgzorg war wiederholt zu spät zum Training gekommen. War es das jetzt erstmal mit Einsatzzeiten in der Bundesliga?

Reist Burgzorg mit der ersten Mannschaft nach München?

Nein, wie Chefcoach Svensson auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Bayern unterstrich. „Delano hat diese Woche mit der Mannschaft trainiert und er hat gut trainiert. Natürlich ist das nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat, aber das ist ein Lernprozess.“ Nach dem erneuten Fehltritt seines Schützlings sind die Erwartungen des 05-Übungsleiters nun aber hoch. Burgzorg müsse auf hohem Level trainieren, Kontinuität in seine Leistung bringen und verlässlich werden. Svensson sagt: „Das Vertrauen in ihn ist da, der Schlüssel liegt aber bei Delano.“

Ob Burgzorg mit nach München reist, ließ Svensson offen. „Er ist definitiv ein Thema für den Kader.“ Mehr könne er aber aktuell nicht sagen. Der Coach bescheinigte dem Angreifer das Talent und das Potenzial, „durch die Decke zu gehen“. Er müsse aber weiter an sich arbeiten. Dass Burgzorg noch nicht die erhoffte Verstärkung ist, sieht Svensson nicht als Problem. Er verweist auf ähnliche Beispiele im aktuellen 05-Kader. „Karim Onisiwo hat in den ersten 18 Monaten bei uns etwa acht Spiele gemacht. Auch Anton Stach brauchte seine Zeit.“ Bei Burgzorg sei das ähnlich. Die Tür, um bei den Rheinhessen in der Bundesliga durchzustarten, ist laut Svensson für Burgzorg weiter offen.