Nachhaltigkeit soll zur Auflage für Clubs werden

Frankfurt/Main - Die Deutsche Fußball Liga macht beim Thema Nachhaltigkeit ernst. Nach dpa-Informationen sollen die 36 Erst- und Zweitligisten im Lizenzierungsverfahren zur Saison 2023/24 erstmals auch Nachhaltigkeitskriterien erfüllen müssen.

Als erstes hatte der «Kicker» darüber berichtet. Auf der Mitgliederversammlung am kommenden Dienstag soll mit einem Grundsatzbeschluss der Vereine eine erste Grundlage dafür geschaffen werden. Geplant ist, ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit in der Satzungspräambel des Ligaverbandes zu verankern und wirtschaftliche, ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien als neue Kategorie in die Lizenzierungsordnung aufzunehmen.

Auf den Weg gebracht worden war die Initiative von der Taskforce «Zukunft Profifußball», die in ihrem Abschlussbericht eine entsprechende Handlungsempfehlung gegeben hatte. Die exakten Inhalte werden momentan von einer Arbeitsgruppe entwickelt und sollen auf einer späteren Mitgliederversammlung verabschiedet werden.

