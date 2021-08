Nagelsmann will Goretzka unbedingt bei Bayern halten

Will Nationalspieler Leon Goretzka unbedingt in München halten: Bayern-Coach Julian Nagelsmann. Foto: Sven Hoppe/dpa (Bild: dpa) (Foto: Sven Hoppe/dpa)

München - Julian Nagelsmann will in seiner Funktion als Trainer alles dafür tun, dass Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka über die beginnende Saison hinaus beim FC Bayern München bleibt.

«Mein Part ist der sportliche», sagte Nagelsmann nach dem 0:3 im Testspiel des deutschen Rekordmeisters am Samstag gegen den SSC Neapel, bei dem der 26 Jahre alte Goretzka nach der EM-Teilnahme und seinem Urlaub wieder für 45 Minuten zum Einsatz kam.

Der Vertrag von Goretzka in München läuft im Sommer 2022 aus. Die Bayern-Bosse wollen mit dem ehemaligen Schalker unbedingt verlängern und einen ablösefreien Vereinswechsel des Leistungsträgers abwenden.

Vereinspräsident Herbert Hainer berichtete jüngst von «guten und konstruktiven» Gesprächen mit Goretzka und auch mit Nationalmannschafts-Kollege Joshua Kimmich, dessen Vertrag im Juni 2023 ausläuft. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn hatte kürzlich ebenfalls von positiven Gesprächen mit Goretzka gesprochen, aber auch eingeräumt: «Topspieler wollen auch entsprechend bezahlt werden.»

In diesem Sommer haben die Bayern Abwehrchef David Alaba ablösefrei an Real Madrid verloren, weil sie die finanziellen Forderungen des österreichischen Nationalspielers nicht erfüllen wollten. Goretzka hatten die Bayern 2018 selbst ablösefrei vom FC Schalke geholt.

Für Nagelsmann ist Goretzka aktuell «einer der torgefährlichsten Mittelfeldspieler in Europa». Der 34-Jährige möchte mit dem Profi über 2022 hinaus in München zusammenarbeiten und ihn vom Verbleib überzeugen. «Ich hoffe, dass er an die sportlichen Dinge einen Haken macht», sagte der neue Bayern-Coach am Wochenende. In die konkreten Vertragsgespräche sei er als Trainer aber nicht involviert.

