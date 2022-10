Nerlinger über Salihamidzic: Hat er hervorragend hinbekommen

War von 2008 bis 2012 beim FC Bayern als Teammanager und dann als Sportdirektor tätig: Christian Nerlinger. (Bild: dpa) (Foto: Tobias Hase/dpa)

Berlin - Der frühere Bayern-Sportdirektor Christian Nerlinger hat Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic für dessen Transferpolitik gelobt.

„Nach der Pandemie bei Ablösesummen und Spielern wie Matthijs de Ligt und Sadio Mané in diese Kategorie zu greifen, zeigt, auf welchem Fundament Bayern steht. Der FC Bayern hat in diesem Transfersommer zudem super verkauft. Ein Riesenkompliment dafür! Hasan Salihamidzic hat das hervorragend hinbekommen, sodass die Transferbilanz absolut okay ist“, sagte der ehemalige Fußball-Nationalspieler (49) in einem Interview mit „Transfermarkt.de“.

Salihamidzic sei massiver Kritik ausgesetzt gewesen und sei „sehr stark“ durch diese Zeit gegangen. Er habe sich aus seiner Sicht „eine entscheidende Position erarbeitet, aus der heraus er den FC Bayern sehr gut nach außen repräsentiert. Das hat sicher Kraft gekostet. Davor ziehe ich den Hut“, sagte Nerlinger der von 1993 bis 1998 beim deutschen Rekordmeister spielte und 2008 bis 2012 zunächst als Teammanager und dann als Sportdirektor bei den Bayern tätig war.

