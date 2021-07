Personalsorgen nach Nagelsmanns Debüt - «Wird schwierig»

Julian Nagelsmann musste in seinem ersten Testspiel als Bayern-Trainer auf fast alle Leistungsträger verzichten. Foto: Silas Stein/dpa (Bild: dpa) (Foto: Silas Stein/dpa)

Villingen-Schwenningen - Es war nicht die Niederlage, die Julian Nagelsmann bei seinem Debüt als Trainer des FC Bayern München die Laune vermieste.

Viel mehr beschäftigte den 33-Jährigen nach dem 2:3 (2:2) gegen den Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Köln die länger werdende Verletztenliste im Kader ohne die Nationalspieler. «Das wird schwierig», sagte der Coach mit Blick auf die nächsten Vorbereitungswochen. «Wir müssen schauen, wie wir durchkommen.»

Bereits vor dem Anstoß des Fußball-Testspiels in Villingen meldeten die Bayern den Ausfall von Marc Roca wegen eines Außenbandrisses im Sprunggelenk. «Für ihn ist das besonders bitter», sagte Nagelsmann. «Er hat in der freien Zeit noch einmal zugelegt und seine Chance gesehen, sich in die Mannschaft zu spielen. Ich hoffe, er kommt schnell wieder auf die Beine.» Der Spanier wird wohl für sechs bis acht Wochen fehlen.

Gegen die Kölner mussten dann Christopher Scott und Taylor Booth vorzeitig vom Feld. Der Trainingskader, der bis zur Rückkehr der deutschen und französischen Nationalspieler sowie von Robert Lewandowski so bleiben soll, schrumpft. «Beide haben über muskuläre Probleme geklagt. Wir müssen die weiteren Untersuchungen abwarten. Aber es war schade, dass wir sie runternehmen mussten. Bis zur Auswechslung haben sie gute Leistungen gezeigt», lobte Nagelsmann, der den Auftritt seines Rumpfkaders Kaugummi kauend und auf einem weißen Plastikstuhl sitzend gelassen verfolgte.

Aufgrund des zur Verfügung stehenden Personals konnte er die Leistung gut einschätzen. Gleichzeitig hat er nach wenigen Tagen an der Säbener Straße auch die Sieger-Mentalität des Rekordmeisters verinnerlicht. «Grundsätzlich wollen wir beim FC Bayern immer gewinnen, das gilt auch für die Testspiele. Wenn man aber unseren Kader sieht, dann war das auch so in Ordnung», sagte Nagelsmann und plädierte auf mildernde Umstände. «Es war unterhaltsam und interessant, deswegen können wir auch etwas Positives mitnehmen.»

Seine Mannschaft ging durch Armindo Sieb in Führung (6. Minute), ehe Köln durch Jan Thielmann (20.) und Mark Uth (27.) die Partie drehte. Noch vor der Pause glich Leih-Rückkehrer Joshua Zirkzee für die Bayern aus, aber im zweiten Durchgang machte Uth seinen Doppelpack perfekt (56.). Im Gegensatz zu Nagelsmann bot Kölns Trainer Steffen Baumgart eine Startelf auf, die so auch am 15. August gegen Hertha BSC auf dem Feld stehen könnte.

Nagelsmann baute von Beginn an unter anderen auf die beiden Neuzugänge Dayot Upamecano und Omar Richards. «Ich hatte ein sehr gutes Gefühl mit meiner neuen Mannschaft, wir haben auf dem Platz viel geredet», schilderte Upamecano seine Eindrücke. «Ich freue mich einfach auf das Team und über mein erstes Spiel. Das Resultat ist nicht gut, aber ich denke, wir haben noch viele Spiele und werden es beim nächsten Mal besser machen.»

Am Samstag (16.30 Uhr) steht der nächste Test in der heimischen Allianz Arena gegen Ajax Amsterdam an.

