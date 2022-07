Positiver Corona-Test: VfB-Trainer Matarazzo in Isolation

Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo muss sich in Isolation begeben. (Bild: dpa) (Foto: Tom Weller/dpa)

Stuttgart - Trainer Pellegrino Matarazzo vom VfB Stuttgart ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 44-Jährige befindet sich in häuslicher Isolation, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

Auch Stürmer Wahid Faghir hat sich nach einem positiven Test in Quarantäne begeben und fehlte im Training der Schwaben. Am Mittwoch bestreitet der VfB ein nicht-öffentliches Testspiel gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden, am Samstag bricht das Team ins einwöchige Trainingslager ins Allgäu auf.

