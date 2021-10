Prophylaktische Corona-Tests bei Union Berlin

Christian Arbeit, Pressesprecher von Union Berlin. Foto: Andreas Gora/dpa (Bild: dpa) (Foto: Andreas Gora/dpa)

Wolfsburg - Nach der Corona-Infektion von Torjäger Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg führt Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin, der letzte Gegner der Niedersachsen, vorsichtshalber zusätzliche Tests seiner Profis durch.

«In besonderen Fällen, wie aktuell der positiven Testung von Wout Weghorst, gibt es einen unmittelbaren Austausch mit dem Gesundheitsamt und eine Abstimmung der notwendigen Maßnahmen. Konkret heißt das, dass es am Dienstag und Mittwoch bei uns prophylaktische Testungen geben wird», sagte Unions Kommunikationschef Christian Arbeit der «Bild»-Zeitung.

Demnach werden nicht, wie sonst üblich, nur ungeimpfte Spieler, Trainer und Betreuer auf eine Infektion getestet, auch Geimpfte und Genesene aus dem Profi-Bereich, die gegen Wolfsburg am Samstag im Kader standen, werden überprüft.

Nach Angaben des VfL habe der Niederländer Weghorst am Sonntagmorgen nach der 0:2-Niederlage in Berlin über Symptome geklagt. Anschließend wurde er positiv auf das Coronavirus getestet. Der Stürmer befindet sich seitdem in Quarantäne. Alle anderen Tests bei Spielern, Trainern und Betreuern waren nach Angaben der Wolfsburger sowohl am Sonntag als auch am Montag negativ.

