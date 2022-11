Randale bei 05-Spiel: Es laufen mehrere Ermittlungsverfahren

Köln-Fans zünden Pyro beim Auswärtsspiel in Mainz (© picture alliance/dpa | Thomas Frey)

Mainz - Nach der Randale auf der Tribüne beim Heimspiel des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 gegen den 1. FC Köln laufen nun Ermittlungsverfahren gegen mehrere Personen. Dies ist das erste Zwischenergebnis einer Ermittlungsgruppe der Polizeidirektion Mainz unter Leitung der Staatsanwaltschaft Mainz, die zur Aufarbeitung der Ereignisse eingesetzt worden ist.

Die Polizei teilt mit: „Nach erster Auswertung der Videoüberwachung und ersten Zeugenaussagen, sind bislang 13 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Neben drei Betrugsdelikten und zwei Sachbeschädigungen, wird zudem wegen Gefährlicher Körperverletzung in fünf Fällen, auch wegen des Abbrands von Pyrotechnik im Heim- und Gästefanblock, ermittelt. Außerdem laufen Ermittlungen wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Rettungssanitäter im Gästeblock. Wegen verschiedener Vorfälle im Heimblock wurde gegen mehr als 30 Beschuldigte ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Landfriedensbruchs, tätlicher Angriffe auf Polizeibeamte, Beleidigung und Verstößen gegen das Vermummungsverbot eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.“

Während der Partie am 21. Oktober, die Mainz 5:0 gewann, gab es mehrere Vorfälle. Am meisten Öffentlichkeit erhielten dabei die Ausschreitungen kurz vor Ende der Begegnung, als es zunächst auf der Stehplatztribüne eine Schlägerei gegeben hat, woraufhin die Polizei in den Block gegangen war und die Auseinandersetzung dann so eskaliert war, dass die Polizei Pfefferspray eingesetzt hat, das auch Unbeteiligte getroffen hat.

Dieser Vorfall war zu Beginn dieser Woche auch Thema bei der Mitgliederversammlung des FSV Mainz 05 . „Es sind Fehler gemacht worden“, sagte da der 05-Vorsitzende Stefan Hofmann. „Ursache war eine Aggressivität untereinander, die wir so in Mainz nicht kennen und so hoffentlich einmalig bleibt“, gab sich Hofmann nachdenklich. „Alle sind aufgefordert, dass so etwas nicht Normalität wird.“ Sein deutlicher Appell an die 05-Mitglieder lautete: „Gutes zusammenführen, das Gemeinsame betonen.“

Deshalb hoffen alle auf ein friedliches nächstes Heimspiel der 05er an diesem Samstag um 15.30 Uhr gegen den VfL Wolfsburg.