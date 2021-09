RB Leipzig wochenlang ohne Olmo

Fällt für RB Leipzig lange aus: Dani Olmo. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa (Bild: dpa) (Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Leipzig - Der in der sportlichen Krise steckende Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss den nächsten herben Rückschlag verkraften. Der spanische Nationalspieler Dani Olmo fällt mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel lange aus.

«Er ist für ein paar Wochen raus. Er bleibt in der Länderspielpause wahrscheinlich hier. Wir müssen in zwei, drei Wochen sehen, wo er steht», sagte RB-Trainer Jesse Marsch. Der mit nur einem Sieg aus fünf Spielen auf Platz zwölf stehende Vizemeister empfängt am Samstag Hertha BSC (15.30 Uhr/Sky).

Dort wird auch Marcel Halstenberg erneut fehlen. Der Nationalspieler steht frühestens in anderthalb Monaten wieder zur Verfügung. «Er hatte am Donnerstag einen Termin bei der medizinischen Abteilung. Die Hoffnung ist, dass er im November wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann», sagte Marsch. Halstenberg, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft und wohl nicht verlängert wird, hat mit Sprunggelenksproblemen zu kämpfen.

Marsch steht vor einer ganz entscheidenden Woche in seiner erst kurzen Leipziger Amtszeit. In drei Heimspielen nacheinander geht es innerhalb einer Woche gegen Hertha, den FC Brügge in der Champions League sowie den VfL Bochum. «Das Wichtigste ist gerade, Ergebnisse zu erzielen. Es gibt aber keine Panik in der Gruppe», sagte Marsch. «Diese Woche ist sicher wichtig für uns. Aber in dieser Situation ist es Schritt für Schritt. Deshalb ist der Fokus zu 100 Prozent auf Hertha.»

© dpa-infocom, dpa:210924-99-342296/2