Re-Start der Bundesliga wohl am 15. Mai

Startet die Bundesliga bald wieder? (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BERLIN - Die Bundesliga soll wahrscheinlich am 15. Mai wieder starten. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich dabei auf Informationen aus Verhandlungskreisen, in Vorbereitung auf die „Chefrunde“ der Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten. Diese soll am Mittwoch tagen und neue Lockerungs-Beschlüsse verkünden. Dabei soll scheinbar auch grünes Licht für eine Fortsetzung der Bundesliga gegeben werden.

Gleichzeitig soll laut Reuters auch der Amateursport unter freiem Himmel wieder erlaubt werden.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat nach Informationen des Fachmagazins "kicker" am Donnerstagvormittag zu einer Mitgliederversammlung geladen.

Zuletzt hatten die Bemühungen der DFL, mit einem entsprechenden Hygiene-Konzept möglichst bald den Re-Start der 1. und 2. Bundesliga herbeizuführen, durch zehn gemeldete Corona-Fälle bei den Profiklubs einen Dämpfer erhalten. Auch ein Facebook-Video von Hertha BSC-Profi Salomon Kalou, das dokumentierte, wie Vorgaben zur Hygiene von Spielern und Betreuern missachtet wurden, hatte für empörte Reaktionen gesorgt und Zweifel gesät, ob eine Fortführung des Profifußballs möglich sei.

Politiker wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn hatten sich bereits zuversichtlich über eine Fortsetzung der Liga geäußert.