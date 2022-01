Rekordeinkauf Pepi beim FC Augsburg auf der Bank

Rekordneuzugang Ricardo Pepi sitzt gegen die TSG 1899 Hoffenheim zunächst auf der Bank. Foto: Stefan Puchner/dpa (Bild: dpa) (Foto: Stefan Puchner/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Sinsheim - Mit Rekordtransfer Ricardo Pepi zunächst nur als Ersatzspieler geht der FC Augsburg in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga.

Trainer Markus Weinzierl setzte den jüngst verpflichteten 18 Jahre alten US-Stürmer in der Partie bei der TSG 1899 Hoffenheim auf die Bank.

Rekordeinkauf soll schwacher Offensive helfen

Pepi war für eine Ablöse von 13 Millionen Euro plus Bonuszahlungen vom MLS-Club FC Dallas geholt und mit einem Vertrag bis Sommer 2026 plus Option auf eine weitere Saison ausgestattet worden. Der FCA erzielte in den 17 ersten Saisonspielen nur 17 Tore. Zurück in der Startformation des Gäste-Teams ist Defensivspezialist Felix Uduokhai nach Oberschenkelverletzung und Corona-Infektion.

Beide Teams sind nur geringfügig von Corona-Fällen betroffen: Bei Augsburg fehlte Ersatzkeeper Tomas Koubek, bei Hoffenheim neben dem ohnehin langzeitverletzten Abwehrspieler Ermin Bicakcic noch Sargis Adamyan, der wegen eines Falls im privaten Umkreis nicht mit der Mannschaft trainierte. Die TSG muss zudem auf Abwehrchef Florian Grillitsch verzichten, der nach Clubangaben wegen einer Erkältung ausfällt.

© dpa-infocom, dpa:220108-99-636034/4