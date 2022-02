Rudy und Geiger fallen bei 1899 Hoffenheim erstmal aus

Der Hoffenheimer Sebastian Rudy (l) zog sich einen Muskelfaserriss zu. (Bild: dpa) (Foto: Uwe Anspach/dpa)

Zuzenhausen - Die TSG 1899 Hoffenheim muss vorerst auf die Mittelfeldspieler Dennis Geiger und Sebastian Rudy verzichten.

Geiger war beim 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart nach zwei Zusammenstößen mit Gegenspielern benommen vom Platz getragen worden. Der 23-Jährige werde zur Sicherheit noch ein paar Tage pausieren, teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit.

Der für ihn eingewechselte Rudy, WM-Teilnehmer von 2018, verletzte sich später ebenfalls. Der 32-Jährige hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Die Hoffenheimer treten am Sonntag (17.30 Uhr) beim 1. FC Köln an, am Samstag darauf empfangen sie in Sinsheim den FC Bayern München.

