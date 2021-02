Salihamidzic zu Coronafällen: Kann nicht sagen, wie es kommt

Münchens Sportdirektor Salihamidzic hat keine Erklärung für die vielen Coronafälle innerhalb seines Teams. Foto: Tom Weller/dpa (Bild: dpa) (Foto: Tom Weller/dpa)

München - Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat keine Erklärung für die vielen Coronafälle innerhalb des Teams.

«Ich bin kein Mediziner. Ich kann nicht sagen, wie es kommt. Aber wir halten uns sehr streng an die Vorgaben», sagte Salihamidzic dem TV-Sender Sky und fügte hinzu: «Den Jungs muss man ein Kompliment machen, wie gut sie sich daran halten. Wir lassen uns jeden Tag testen. Ich wüsste nicht, was wir mehr machen können.»

In dieser Woche ist Abwehrspieler Benjamin Pavard positiv auf das Coronavirus getestet worden. Neben dem Franzosen befindet sich aktuell auch Thomas Müller nach einem positiven Corona-Test während der Club-Weltmeisterschaft in Katar weiterhin in häuslicher Isolation. Kurz davor hatten sich auch die Mittelfeldspieler Leon Goretzka und Javi Martínez mit dem Virus infiziert.

