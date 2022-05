Sammer erwartet Weiterentwicklung beim BVB

Matthias Sammer ist als Berater beim BVB tätig. (Bild: dpa) (Foto: Bernd Thissen/dpa)

Berlin - Matthias Sammer erwartet in der kommenden Saison von Borussia Dortmund mit Trainer Marco Rose eine Weiterentwicklung.

„Ich sehe Borussia Dortmund mit einer großen Vorfreude, was die Zukunft betrifft. Der nächste Entwicklungsschritt muss aber im nächsten Jahr kommen: eine höhere Stabilität, weniger Schwankungen, weniger Gegentore“, sagte der Berater des Fußball-Bundesligisten im Interview der „Sport Bild“.

„Wir haben uns in der Vergangenheit zu sehr gefreut, wenn die Mannschaft an guten Tagen extremst in der Lage war, einen berauschenden Fußball zu spielen. Umso depressiver war am Ende die Berichterstattung, wenn diese Qualität im Alltag gegen einen anderen Gegner nicht gegeben war“, sagte der frühere Nationalspieler und BVB-Profi.

Die Dortmunder hatten die abgelaufene Saison als Tabellenzweiter hinter Meister FC Bayern München beendet und sich damit für die Champions League qualifiziert. In den Cup-Wettbewerben enttäuschte der BVB aber mit dem Aus im DFB-Pokal-Achtelfinale beim Zweitligisten FC St. Pauli, dem Aus nach der Champions-League-Gruppenphase und dem Scheitern anschließend in den K.o.-Runden-Playoffs der Europa League gegen den späteren Finalisten Glasgow Rangers.

