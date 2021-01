Schalke stoppt Negativserie: Hoppe überragt gegen 1899

Die Schalker Spieler bejubeln das Tor zum 1:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Foto: Guido Kirchner/dpa (Bild: dpa) (Foto: Guido Kirchner/dpa)

Gelsenkirchen - Dank Dreifach-Torschütze Matthew Hoppe hat der FC Schalke 04 seine historische Negativserie gestoppt.

Dem Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga gelang beim Heim-Debüt von Trainer Christian Gross mit dem 4:0 (1:0) gegen die TSG 1899 Hoffenheim der erste Sieg seit fast einem Jahr und der erhoffte Befreiungsschlag nach 30 Spielen ohne Erfolg.

Umjubelter Matchwinner war der 19 Jahre alte Stürmer Hoppe mit seinen ersten Bundesliga-Toren in der 42., 57. und 63. Spielminute. Den vierten Treffer steuerte Amine Harit (80.) bei, der die anderen drei Tore vorbereitet hatte.

Damit blieb dem Revierclub die Einstellung des Negativrekords von Tasmania Berlin erspart. Die Berliner waren in der Saison 1965/66 insgesamt 31 Spiele nacheinander sieglos geblieben. Mit dem ersten Erfolg seit dem 17. Januar 2020 sendete der Revierclub ein wichtiges Lebenszeichen im Kampf gegen den Abstieg. Gleichwohl bleibt die Situation mit nun sieben Punkten nach 15 Spieltagen kritisch für die Schalker, die immerhin den letzten Tabellenplatz an Mainz 05 abgaben. Die TSG mit Trainer Sebastian Hoeneß verpasste es, den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen und für etwas Beruhigung zu sorgen.

Bei der Hoppe-Gala ging das Bundesliga-Comeback von Sead Kolasinac nach dreieinhalb Jahren fast ein wenig unter. Doch der vom FC Arsenal ausgeliehene Profi durfte sein Team für den verletzten Omar Mascarell gleich als Kapitän auf das Feld führen. Mit seinem körperbetonten Spiel und einigen Vorstößen sorgte Kolasinac für Belebung im Schalker Spiel. Immer wieder wurde er von seinen Mitspielern gesucht und zeigte, dass er die erhoffte Verstärkung ist.

Die ohnehin verletzungsgeplagten Hoffenheimer mussten kurzfristig auch noch Ryan Sessegnon und Robert Skov (beide muskuläre Probleme) ersetzen. So brachte Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 1:3 gegen Freiburg gleich vier neue Kräfte, darunter auch Liga-Debütant Marco John und den zuletzt Gelb-gesperrten Stefan Posch.

Die TSG beschränkte sich zunächst auf die Defensive und baute auf Konterchancen. Fast hätte ein Gegenstoß (23.) zum Erfolg geführt, als Schalkes Torhüter Ralf Fährmann bei Belfodils Schuss in höchster Not per Fußabwehr retten musste. Fährmann stand auch bei Schüssen von Andrej Kramaric und Diadie Samassekou (30.) im Blickpunkt.

Schalke begann engagiert und zweikampfstark. Die erste Chance vergab Hoppe (14.) noch nach guter Vorarbeit von Harit, der viel Spielfreude zeigte. Zunächst zeigten die Revierkicker aber zu wenig Mut im Spiel nach vorn und entwickelten kaum Torgefahr. So fiel die Führung kurz vor der Pause überraschend. Über Kolasinac und Harit kam der Ball zu Hoppe, der TSG-Torhüter Oliver Baumann mit einem schönen Lupfer überwand und sein Premieren-Tor bejubelte. Es war Schalkes erster Treffer seit dem 13. Dezember und 341 Minuten Torflaute.

Nach dem Wechsel verstärkten die Kraichgauer ihre Offensivbemühungen. Erneut war es Fährmann, der bei einem abgefälschten Schuss von Melayro Bogarde (48.) den Ausgleich verhinderte und Schalke auf Siegkurs hielt. Mit dem zweiten und dritten Treffer des ehemaligen Regionalliga-Stürmers war dann die Entscheidung gefallen und Schalke konnte nach Harits Treffer den ersehnten ersten Saisonsieg feiern.

