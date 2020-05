Seehofer begeistert über Wiederbeginn der Bundesliga

Horst Seehofer (CSU) ist als Bundesinnenminister auch für den Sport zuständig. Foto: Hannibal Hanschke/Pool/Reuters/dpa (Bild: dpa) (Foto: Hannibal Hanschke/Pool/Reuters/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin - Nach dem Neustart der Fußball-Bundesliga zieht Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) eine positive Bilanz.

«Dank des professionellen Verhaltens der Mannschaften und der Besonnenheit der Fans sehe ich das Sicherheitskonzept der DFL in beeindruckender Weise bestätigt», erklärte der auch für Sport zuständige Minister. «Fußballfreude und Infektionsschutz müssen sich nicht ausschließen.» Erste und zweite Liga hatten am Wochenende den Spielbetrieb vor leeren Rängen wieder aufgenommen. Zu Verstößen gegen die Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus kam es nur vereinzelt.

«Fußball gehört in Deutschland zur Kultur und unterstützt den Zusammenhalt in unserem Land», sagte Seehofer. «Ich habe am Wochenende wie viele Millionen Menschen den Wiederanpfiff der ersten und zweiten Bundesliga mit Begeisterung am Fernseher verfolgt.»

Nun müssten der Deutsche Fußball-Bund und die Vereine gemeinsam mit den Ländern Konzepte erarbeiten, damit der Ball auch in der dritten Liga bald wieder rollen könne, betonte Seehofer.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) dankte den Fans für ihr «verantwortungsvolles Verhalten». «Ich muss den Fans ein dickes Lob aussprechen. Das war trotz aller verständlichen Emotionen echtes Fair Play», sagte der Minister laut Mitteilung. «Ausdrücklich», so das Ministerium, beziehe Reul die Mitglieder der Ultra-Bewegung in seine Bewertung mit ein. «Ich habe die Ultras in der Vergangenheit das ein oder andere Mal kritisiert. Aber an diesem Wochenende haben sie sich wirklich vorbildlich verhalten», wurde der Innenminister in einer Pressemitteilung zitiert.

Die Geisterspiele in Dortmund, Düsseldorf und Köln waren am Wochenende laut Ministerium jenseits des Platzes «weitgehend störungsfrei verlaufen.» Weder an den Stadien noch in den Innenstädten der Spielorte habe es nennenswerte Verstöße gegen Coronaschutzvorschriften oder Straftaten gegeben.

«Das Wochenende hat gezeigt, dass sich in diesen schwierigen Zeiten Gesundheitsschutz und Fußballbegeisterung sehr wohl miteinander verbinden lassen», sagte Reul. Das lasse ihn optimistisch auf das kommende Wochenende blicken, an dem mit der Begegnung 1. FC Köln gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag (18.00 Uhr) das nächste Derby anstehe.