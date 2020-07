Spanische Zeitung: Liverpool arbeitet an Transfer von Thiago

Für Bayern-Trainer Hansi Flick (r) ist Thiago einer der Schlüsselspieler des Teams. Foto: Peter Kneffel/dpa (Bild: dpa) (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Liverpool - Der FC Liverpool arbeitet nach einem Bericht der spanischen Zeitung «Sport» intensiv an der Verpflichtung von Bayern Münchens Mittelfeldspieler Thiago. Das Blatt schrieb, dass sich der Spanier mit dem englischen Meister und Trainer Jürgen Klopp bereits einig sei.

Die Verhandlungen mit den Bayern seien fortgeschritten, über die Ablösesumme aber gebe es noch keinen Deal. Der 29-Jährige hat in München noch einen Vertrag bis 2021, diesen bislang aber nicht - wie von Bayern gewünscht - verlängert.

Bayern-Trainer Hansi Flick hofft derweil auf einen Verbleib des Mittelfeld-Strategen. Auf die Frage, ob das Pokal-Finale das letzte Spiel Thiagos für den FC Bayern sein könnte, antwortete Flick: «Das hoffe ich natürlich nicht.» Ein Einsatz Thiagos im Endspiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen (20.00 Uhr/ARD und Sky) ist derweil nach seiner Leistenoperation denkbar. «Er ist diese Woche seit Mittwoch voll in der Belastung», sagte Flick: «Er ist einsetzbar von Anfang an und kann auch im Laufe des Spiels reinkommen.»

Wegen der Verletzung hatte Thiago sieben der letzten acht Spiele verpasst und war nur einmal zwischenzeitlich zu einem 16-Minuten-Einsatz gekommen. Er spielt seit 2013 für die Münchner.

