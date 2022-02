Starke Gladbacher erkämpfen sich Remis in Bielefeld

Bielefelds Guilherme Ramos (r) im Kampf um den Ball mit Mönchengladbachs Alassane Plea (l). Foto: Friso Gentsch/dpa (Bild: dpa) (Foto: Friso Gentsch/dpa)

Bielefeld - Den erhofften Befreiungsschlag im Spiel eins nach der Ära Max Eberl hat Borussia Mönchengladbach verpasst und steckt somit weiterhin in der Abstiegszone der Fußball-Bundesliga fest.

Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter zeigte sich am Samstag beim Tabellennachbarn Arminia Bielefeld nach zuvor drei Pflichtspielniederlagen am Stück allerdings stark verbessert und musste sich nach guter Leistung mit einem 1:1 (1:1) zufrieden geben. Damit blieben die Ostwestfalen auch im sechsten Spiel nacheinander unbesiegt, konnten aber in der Tabelle nicht an den Gladbachern vorbeiziehen.

Vor 10.000 erstmals wieder zugelassenen Zuschauern in der SchücoArena erzielten Janni Serra (19. Minute) den Treffer für Bielefeld, Alassane Plea (38.) traf in einer unterhaltsamen Partie für die Gäste.

Die Bielefelder mussten kurzfristig wegen Erkrankungen und Verletzungen ihrer Abwehrkette umstellen, so dass Guilherme Ramos in der Innenverteidigung zu seinem ersten Startelfeinsatz kam und Nathan de Medina auf der linken Seite verteidigte. Das brachte die Defensive der Gastgeber aber nicht aus dem Rhythmus. Schon die erste gute Möglichkeit durch den schön freigespielten Jonas Hofmann (6. Minute) konnte Keeper Stefan Ortega sicher verteidigen.

Erstmals wieder von einer lautstarken Kulisse unterstützt kam die Arminia aus einer guten Verteidigungsreihe gegen die offensiv gestarteten Gäste zu guten Möglichkeiten, die vor allem über den schnellen Patrick Wimmer eingeleitet wurden. Die beste davon nutzte Serra mit einem schönen Linksschuss von der Strafraumgrenze zum Führungstreffer. Die Gladbacher, bei denen der eigentlich eingeplante Christoph Kramer coronabedingt passen musste, waren bis dahin gut im Spiel und hatten mit dem zuletzt nicht berücksichtigten Plea eine zusätzliche Offensivkraft aufgeboten.

In der abwechslungsreichen Partie mit Strafraumszenen auf beiden Seiten gelang dann dem Franzosen Plea nach Vorarbeit von Hofmann mit einem Flugkopfball aus spitzem Winkel der verdiente Ausgleichstreffer. Ein Kopfballtreffer von Borussias Innenverteidiger Matthias Ginter wurde zuvor wegen Abseitsstellung nicht anerkannt.

Die Partie blieb spannend. Die gut eingestellten Gladbacher hatten mehr Spielanteile, Bielefeld nutzte vor allem Kontermöglichkeiten und kam durch Ramos (44.) und Fabian Kunze zu guten Torgelegenheiten, doch der gute Gladbacher Schlussmann Yann Sommer parierte ein ums andere Mal.

