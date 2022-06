Sturm-Talent Hlozek wechselt nach Leverkusen

Adam Hlozek (l) wechselt von Sparta Prag zu Bayer Leverkusen. (Bild: dpa) (Foto: Peøina Ludìk/CTK/dpa)

Leverkusen - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat das tschechische Sturm-Talent Adam Hlozek verpflichtet. Der 19-Jährige wechselt von Sparta Prag zu den Rheinländern und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2027.

Das teilte Bayer mit. Unbestätigten Medienangaben zufolge zahlt Bayer knapp 20 Millionen Euro für Hlozek.

In Leverkusen ist der Landsmann von Top-Stürmer Patrik Schick als hängende Spitze oder Flügelstürmer eingeplant. Hlozek war in der Vergangenheit auch bei Borussia Dortmund gehandelt worden. Bereits als 16-Jähriger hatte er sein Profi-Debüt gegeben. In der vergangenen Saison erzielte der Angreifer für Sparta Prag in 33 Ligaspielen neun Tore.

