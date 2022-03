Stürmer Choupo-Moting positiv auf Coronavirus getestet

Hat sich erneut mit dem Coronavirus infiziert: Eric Maxim Choupo-Moting. (Bild: dpa) (Foto: Matthias Balk/dpa)

München - Bayern-Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting ist erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, befindet sich der 33-Jährige in häuslicher Isolation. Es gehe ihm gut, hieß es in der Vereinsmitteilung des Bundesligisten.

Der Offensivspieler vom FC Bayern München, der sich in dieser Woche mit Kamerun für die Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert hatte, war bereits im November vergangenen Jahres mit dem Virus infiziert. Für das Bundesliga-Auswärtsspiel beim SC Freiburg am 2. April (15.30 Uhr) fällt Choupo-Moting somit aus.

