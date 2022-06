Sturz beim Toiletten-Gang: Owomoyela und der „Dickschädel“

Der ehemalige BVB-Profi Patrick Owomoyela verletzte sich am Kopf. (Bild: dpa) (Foto: picture alliance / dpa)

Dortmund - Es sieht aus wie nach einem Zusammenprall im Kopfballduell, doch der gelbe Verband um Patrick Owomoyelas Kopf hat einen anderen Grund.

„Heute Nacht hab ich kurz mal mein Leben an mir vorbei ziehen sehen“, schrieb der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler am Samstag neben ein Bild bei Instagram, das ihn mit umwickeltem Kopf zeigt. „Ich sag nur "Augen auf beim Toilettenlauf"!“ Owomoyela erklärte: „Bin über den Bettvorleger gestolpert und hab mit dem Kopf die Nachttischkante geküsst.“ Er ergänzte: „Ergebnis: Platzwunde! Ne Menge Blut!“ Der 42-Jährige, der mit den sogenannten „BVB-Legenden“ derzeit in Ghana ist, nahm den Unfall mit Humor und schrieb: „Bin froh das Dickschädel in meiner Familie standard sind und danke meinem Schutzengel das es nicht mitten im Gesicht passiert ist. Das wäre nicht nur deutlich schlimmer ausgegangen, sondern auch noch optisch schade...aber dafür hab ich ja jetzt den "Helm".“

Ex-Keeper Roman Weidenfeller kommentierte in einem von Borussia Dortmund via Twitter geteilten Video: „Man kann ihn eben nicht alleine lassen.“

