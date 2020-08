Tausch: Gacinovic zu Hoffenheim, Zuber nach Frankfurt

Mittelfeldspieler Mijat Gacinovic steht unmittelbar vor einem Wechsel von Eintracht Frankfurt zur TSG 1899 Hoffenheim. Foto: Thomas Frey/dpa (Bild: dpa) (Foto: Thomas Frey/dpa)

Frankfurt/Main - Die TSG 1899 Hoffenheim und Eintracht Frankfurt haben ihr Tauschgeschäft mit Mijat Gacinovic und Steven Zuber perfekt gemacht.

Der 25 Jahre alte serbische Nationalspieler Gacinovic wechselt von Frankfurt zum Bundesliga-Rivalen in den Kraichgau und erhält dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Im Gegenzug kommt der Schweizer Nationalspieler Zuber (28) von der TSG nach Frankfurt, teilten die Hoffenheimer und Frankfurter mit. Zuber hatte erst im Februar seinen Kontrakt in Hoffenheim bis 2023 verlängert.

Die Eintracht verliert in Gacinovic einen Fanliebling. Unvergessen für die Frankfurter bleibt sein Sprint im DFB-Pokal-Finale 2018 gegen den FC Bayern München, den er mit dem entscheidenden 3:1 in der sechsten Minute der Nachspielzeit abschloss. Zuber verlässt die TSG nach sechs Jahren und 96 Bundesliga-Partien, zuletzt war er allerdings nicht mehr Stammspieler und in der Rückrunde 2018/19 an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Er unterschrieb in Frankfurt bis 2023.

