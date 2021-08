Tausch perfekt: Richter zu Hertha - Maier nach Augsburg

Wechselt von Augsburg nach Berlin: Marco Richter. Foto: Tom Weller/dpa (Bild: dpa) (Foto: Tom Weller/dpa)

Berlin - Hertha BSC hat wie erwartet Offensivspieler Marco Richter vom FC Augsburg verpflichtet und verleiht im Gegenzug Arne Maier an den Konkurrenten aus der Fußball-Bundesliga.

«Welcome to Berlin», begrüßte Sportdirektor Arne Friedrich schon vor der offiziellen Vereinsmitteilung den 23-jährigen Richter auf seinem Instagram-Account. «Dynamik, Vielseitigkeit, Zug zum Tor, Mentalität – Marco bringt viele Dinge mit», wurde wenig später Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic in einem Club-Statement zitiert.

Richter ist nach Kevin-Prince Boateng, Suat Serdar und Stevan Jovetic der vierte Neuzugang der Berliner für die kommende Saison. In Maier (22) gibt die Hertha wenige Tage nach dem Transfer von Luca Netz (18) zu Borussia Mönchengladbach einen weiteren Akteur ab, der aus der eigenen Jugendabteilung den Sprung ins Profiteam geschafft hatte.

«Wir haben ein großes Angebot im zentralen Mittelfeld, deswegen haben wir Arnes Wunsch nach einer Veränderung entsprochen», sagte Bobic. U21-Europameister Maier war in der Vorsaison bereits an Arminia Bielefeld ausgeliehen gewesen. Zuletzt spielte er wie Richter für die DFB-Auswahl bei Olympia in Tokio.

