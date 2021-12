Torhüter Baumann verlängert um weiteres Jahr in Hoffenheim

Torhüter Oliver Baumann verlängerte seinen Vertrag bei der TSG 1899 Hoffenheim. Foto: Tom Weller/dpa (Bild: dpa) (Foto: Tom Weller/dpa)

Zuzenhausen - Torhüter Oliver Baumann hat seinen ursprünglich noch bis 2023 laufenden Vertrag bei der TSG 1899 Hoffenheim vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 30. Juni 2024 verlängert. Das gab der Fußball-Bundesligist bekannt.

«Ich darf hier seit Jahren großes Vertrauen und große Wertschätzung genießen. Dafür bin ich sehr dankbar», sagte Baumann. «Wir haben als Team in den vergangenen Jahren viel erreicht, uns zweimal für die Europa League und einmal sogar für die Champions League qualifiziert, und ich bin mir sicher, dass wir alle hier noch eine spannende Zukunft vor uns haben, wenn wir weiter so an einem Strang ziehen», so der 31-Jährige.

Baumann spielt seit 2014 bei der TSG. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) tritt er mit ihr bei seinem vorherigen Arbeitgeber SC Freiburg an. «Oli war, ist und bleibt ein wichtiger Eckpfeiler unseres Erfolges. Mit ihm langfristig planen zu können, ist für uns ein wichtiger Schritt in die Zukunft», sagte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen.

