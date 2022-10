Verletzung stoppt Comeback: Augsburgs Dorsch fällt lange aus

Wird in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen: Augsburgs Niklas Dorsch. (Bild: dpa) (Foto: Marius Becker/dpa)

Augsburg - Auf dem Weg zu seinem Comeback beim FC Augsburg muss Führungsspieler Niklas Dorsch den nächsten bitteren Rückschlag hinnehmen.

Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, hat sich der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler erneut einen Mittelfußknochen angebrochen. „Unsere #30 wird morgen operiert und in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen“, schrieben die Augsburger auf Twitter. Dorsch fehlt den Augsburgern bereits seit Saisonbeginn, nachdem sich der U21-Europameister von 2021 in der Vorbereitung den Mittelfuß gebrochen hatte. Vor wenigen Wochen war der Rechtsfuß wieder ins Training eingestiegen. Am vergangenen Freitag verletzte er sich bei seinem Comeback für die Regionalliga-Mannschaft des FCA erneut.

