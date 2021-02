VfB-Stürmer Gonzalez fällt fünf bis sechs Wochen aus

Der VfB muss vorerst auf Nicolas Gonzalez verzichten. Foto: Tom Weller/dpa (Bild: dpa) (Foto: Tom Weller/dpa)

Stuttgart - Angreifer Nicolas Gonzalez wird dem VfB Stuttgart mehr als einen Monat fehlen.

Der argentinische Nationalspieler hat sich im Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen am vergangenen Wochenende einen Muskelfaserriss an der Oberschenkelrückseite zugezogen, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Dadurch falle der 22-Jährige fünf bis sechs Wochen aus. Gonzalez hatte dem VfB in dieser Saison bereits zweimal verletzungsbedingt gefehlt.

