3 min

Was für Sandro Schwarz als Hertha-Trainer spräche

Sandro Schwarz gilt als Topfavorit auf den Trainerposten in Berlin. Ergreift der Ex-Coach des FSV Mainz 05 tatsächlich diese Chance? Was dagegen und was dafür spricht.

Von Tobias Goldbrunner Stellv. Chefredakteur Inhalte