Wegen Bänderverletzung: FC Augsburg vorerst ohne Uduokhai

Augsburg - Der FC Augsburg muss in der Fußball-Bundesliga den Kampf gegen den Abstieg vorerst ohne Abwehrspieler Felix Uduokhai fortsetzen.

Der 24 Jahre alte Innenverteidiger hatte sich beim Sieg in Bielefeld am vergangenen Freitag eine Fußverletzung zugezogen. „Die Untersuchungen haben ergeben, dass zwei Bänder im Sprunggelenk beschädigt wurden. Felix fällt somit vorerst aus“, teilte der FCA mit. Uduokhai wird in dieser Saison immer wieder von Rückschlägen gestoppt.

