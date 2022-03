Wehrles Amtszeit endet am 20. März - „Es war mir eine Ehre“

Der langjährige Geschäftsführer des 1. FC Köln wechselt zum Ligakonkurrenten VfB Stuttgart um dort die Position des Vorstandsvorsitzenden zu übernehmen. (Bild: dpa) (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Köln - Der Vertrag von Geschäftsführer Alexander Wehrle beim 1. FC Köln läuft am 20. März aus, anschließend wechselt der 47-Jährige als Vorstandsvorsitzender zum Liga-Konkurrenten VfB Stuttgart. Diesen Zeitplan gab der rheinische Club bekannt.

Wehrle wird am 12. März seinen letzten Arbeitstag in Köln haben. In den Tagen zuvor wird der langjährige FC-Geschäftsführer noch als Repräsentant des 1. FC Köln gemeinsam mit seinem Nachfolger Philipp Türoff an der digitalen Vollversammlung der DFL am 8. März 2022 teilnehmen und am 11. März 2022 beim DFB-Bundestag für den 1. FC Köln abstimmen.

