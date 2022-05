Startet seine erste Trainingseinheit mit dem VfL Wolfsburg am 22. Juni: Niko Kovac. (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wolfsburg - Der neue Chefcoach Niko Kovac wird seine erste Trainingseinheit mit dem VfL Wolfsburg am 22. Juni absolvieren, gab der Fußball-Bundesligist bekannt.

Bereits an den beiden Tagen zuvor werden die Spieler in Wolfsburg mehrere Leistungstests absolvieren. Vom 8. bis 16. Juli bezieht der VfL ein Trainingslager im österreichischen Seefeld. Eine Woche später am 23. Juli werden die „Wölfe“ im eigenen Stadion ein Testspiel gegen den englischen Premier-League-Club FC Brentford bestreiten.

© dpa-infocom, dpa:220531-99-495319/2