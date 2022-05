Zeichen der Solidarität für Baumgartl: „Eisern bleiben“

Die Leihe von Unions Timo Baumgartl soll um ein Jahr verlängert werden. (Bild: dpa) (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Berlin - Alle Spieler des 1. FC Union Berlin haben sich vor dem letzten Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga in roten T-Shirts mit der Nummer 25 aufgewärmt.

Es ist die Rückennummer von Mitspieler Timo Baumgartl, der im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei beim 3:2 gegen den VfL Bochum im Kader fehlte. „Eisern bleiben, Timo“, twitterte Union. Bei dem Abwehrspieler der Eisernen wurde Hodenkrebs diagnostiziert und ein Tumor erfolgreich entfernt. Baumgartl wird in Berlin bleiben. Union-Manager Oliver Ruhnert kündigte vom Balkon des Stadions bei der Saisonabschlussfeier an, dass die Leihe von Baumgartl um ein Jahr verlängert werde. Der gebürtige Böblinger steht eigentlich bei PSV Eindhoven unter Vertrag.

„Glücklicherweise gehe ich seit einigen Jahren zur Vorsorge. Ich bin sehr dankbar für die schnelle, klare Diagnose und für die inzwischen erfolgte, gut verlaufene Operation“, hatte der 26-Jährige zu Wochenbeginn in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten gesagt. Alle Prognosen seien positiv, „von daher gehe ich auch positiv in die nächsten Wochen“, hatte er in einem Video ergänzt. Es sei keine einfache Zeit, „aber der Support ist unglaublich“.

© dpa-infocom, dpa:220514-99-288789/2