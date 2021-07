Zoff mit Weinzierl: Danso verlässt Augsburg-Trainingslager

Steht in Augsburg vor einer ungewissen Zukunft: Kevin Danso. Foto: Stefan Puchner/dpa (Bild: dpa) (Foto: Stefan Puchner/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Walchsee/Augsburg - Die Zukunft von Abwehrspieler Kevin Danso beim FC Augsburg ist ungewiss. Der Österreicher reiste am Donnerstag vorzeitig aus dem Trainingslager des Fußball-Bundesligisten ab.

Das berichteten der «Kicker» und die «Augsburger Allgemeine». Demnach sieht sich der 22-Jährige, der in den vorigen beiden Spielzeiten an den FC Southampton und an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen war, nicht imstande, künftig für das Team von Coach Markus Weinzierl zu spielen.

«Es gibt nichts im Fußball, was es nicht gibt. Eigentlich hatten wir überlegt, mit ihm den Vertrag zu verlängern. Jetzt müssen wir schauen», sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter der «Augsburger Allgemeinen». Zuvor habe es eine Auseinandersetzung mit Weinzierl gegeben. Der Innenverteidiger absolvierte am Donnerstag statt des Vormittagstrainings nur eine lockere Laufeinheit - beim Testspiel am Abend gegen Qarabag FK (2:2) war er nicht mehr dabei.

Womöglich will Danso durch sein Verhalten einen Wechsel erzwingen. Den Berichten zufolge gibt es ein Kaufangebot des französischen Erstligisten RC Lens für den Abwehrspieler, der in Augsburg ausgebildet wurde, vor Jahren noch als eines der größten Talente galt, mit seiner drohenden Reservistenrolle aber unzufrieden ist.

© dpa-infocom, dpa:210716-99-403636/4