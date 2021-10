Zorc: BVB-Star Bellingham ist «ein Draufgänger»

Dortmunds Mittelfeldspieler Jude Bellingham schirmt den Ball geschickt mit dem eigenen Körper vor dem Mainzer Stefan Bell ab. Foto: Bernd Thissen/dpa (Bild: dpa) (Foto: Bernd Thissen/dpa)

Dortmund - Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Jude Bellingham genießt es, nach den Geisterspielen endlich wieder vor Zehntausenden von Fußballfans im BVB-Stadion zu spielen.

«Es ist für mich immer ein Privileg, das Trikot anzuziehen. Aber mit den Zuschauern im Stadion ist das Gefühl noch hundertmal so sehr, dass ich alles geben will, damit wir das siegreiche Team sind», sagte der 18 Jahre alte englische Nationalspieler dem «Kicker» (Montag).

Bellingham ist trotz seines jungen Alters «außergewöhnlich. Er trägt noch das jugendliche Feuer in sich, aber ist zugleich schon sehr klar in dem, was er will», sagt BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Für Sportdirektor Michael Zorc ist er «ein mutiger Junge, ein Draufgänger».

