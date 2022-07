Zurück nach Warschau: Pawel Wszolek verlässt Union Berlin

Der polnische Flügelspieler Pawel Wszolek wechselt vom 1. FC Union Berlin zu Legia Warschau. (Bild: dpa) (Foto: Michael Hundt/dpa)

Berlin - Der polnische Flügelspieler Pawel Wszolek verlässt Fußball-Bundesligist Union Berlin und kehrt zu Legia Warschau zurück. Das teilten die Köpenicker am Donnerstag mit. In Warschau unterschrieb Wszolek einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2024/2025.

Der 30-Jährige war erst im vergangenen Sommer vom polnischen Erstligisten nach Berlin gewechselt, kam jedoch in der Hinrunde nur zu einem Pflichtspieleinsatz bei den Eisernen. Schon im Winter wurde er an Legia zurück verliehen. Der Transfer hatte sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet. Über Ablösemodalitäten machten die Berliner keine Angaben.

