Auswirkungen auf RB-Spiel zunächst unklar

Budapest - Die Auswirkungen der neuen Corona-Einstufung von Ungarn auf das Champions-League-Spiel von RB Leipzig in der kommenden Woche sind zunächst unklar geblieben.

Das Robert Koch-Institut wies das Land am Mittag als «Hochinzidenzgebiet» aus, am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) soll der Fußball-Bundesligist zum Achtelfinal-Rückspiel in Budapest gegen den FC Liverpool antreten. Die Partie war wegen der Reisebeschränkungen von England in die ungarische Hauptstadt verlegt worden. Schon das Hinspiel hatte in der Puskas Arena stattgefunden.

Trainer Julian Nagelsmann wurde am Freitag von der Frage nach möglichen Auswirkungen überrascht. «Keine Ahnung, mehr kann ich nicht sagen. Ich entscheide da eh nichts, ich weiß es nicht. Sorry, unbefriedigende Antwort von mir, das kennt man sonst nicht von mir. Ich weiß wirklich nichts dazu», sagte der Coach während einer Pressekonferenz. Die Europäische Fußball-Union äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht.

In England kann die Partie nicht stattfinden, da die RB-Profis nach einer Rückkehr aufgrund der für zwei Wochen in Quarantäne gemusst hätten. Liverpool hatte das Hinspiel 2:0 gewonnen.

Sowohl Leipzig als auch Liverpool hatten sich nach dem ersten Aufeinandertreffen sehr positiv über den Spielort Budapest geäußert. Der Club von Jürgen Klopp hatte zuvor noch andere Alternativen geprüft, aber Stadien in Rotterdam und in Udine standen letztlich nicht zur Verfügung.

