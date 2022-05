David Alaba vor Finale: „Wir sind Real Madrid“

Gibt sich vor dem Champions-League-Finale selbstbewusst: Real Madrids David Alaba (M). (Bild: dpa) (Foto: Jon Super/AP/dpa/Archivbild)

Madrid - Österreichs Fußball-Nationalspieler David Alaba sieht vor dem Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool vor allem das Selbstvertrauen bei seinem Club Real Madrid als große Stärke an.

„Wir sind Real Madrid. Mit diesem Selbstbewusstsein fahren wir nach Paris, eben um dort zu gewinnen“, sagte der Abwehrspieler dem „Kicker“ in einem Interview. Dies habe die Mannschaft neben dem Können einzelner Spieler auch in den Runden zuvor gegen Paris Saint-Germain, den FC Chelsea und Manchester City zum Erfolg geführt.

Die Qualität in der Mannschaft sei sehr, sehr hoch, man habe Einzelspieler, die Spiele entscheiden könnten. „Hinzu kommt ein sehr spezieller Spirit und Wettkampfcharakter, den haben wir in den K.-o.-Spielen gezeigt. Wir sind eine Mannschaft, die immer zurückschlagen kann, die nie aufgibt“, sagte der 29-Jährige.

Alaba über Liverpool: „Power als Marschrichtung“

Dennoch warnte er vor dem Endspiel am Samstag (21.00 Uhr) in Paris vor dem FC Liverpool mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp, der am Sonntag nur knapp den Titelgewinn in der englischen Premier League verpasst hatte. „Das ist eine Mannschaft, die einen sehr kreativen und guten Fußball spielt und vor allem mit einer sehr großen Power agiert“, urteilte Alaba.

Die Reds würden dies schon seit Jahren zeigen, seien 2018 im Finale gewesen und hätten 2019 den Champions-League-Pokal gewonnen. „Dazu hat Liverpool mit Jürgen Klopp einen Trainer, der diese Power als Marschrichtung vorlebt“, fügte der Innenverteidiger an.

Alaba war vor der ablaufenden Saison vom FC Bayern München nach Madrid gewechselt. Mit dem deutschen Rekordmeister hatte er 2013 und 2020 bereits den Titel in der Königsklasse gewonnen.

