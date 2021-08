Deutsche Clubs starten in Champions League auswärts

Die Gruppenphase der Champions League startet am 14. September. Foto: Emrah Gurel/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Emrah Gurel/AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Nyon - Der FC Bayern und RB Leipzig starten auswärts mit Top-Duellen in die Champions League und auch Borussia Dortmund sowie der VfL Wolfsburg müssen zu Beginn der Vorrunde auf fremdem Platz ran.

Das geht aus den Ansetzungen für die neue Saison der Königsklasse hervor, die die Europäische Fußball-Union veröffentlichte. Die Münchner treten zunächst am 14. September (21.00 Uhr) beim FC Barcelona an, Leipzig steht einen Tag danach (21.00 Uhr) bei Manchester City ebenfalls vor einer schweren Aufgabe. Dortmund reist für die erste Partie am 15. September (18.45 Uhr) zu Besiktas Istanbul. Die Wolfsburger kehren beim OSC Lille am 14. September (21.00 Uhr) in die Champions League zurück.

Die UEFA wies in ihrer Mitteilung zudem auf eine mögliche Aufweichung des Banns für Auswärtsfans hin. Demnach werde diese Regel einer Prüfung unterzogen und eine Entscheidung in den kommenden Tagen kommuniziert werden. Zuvor sollten Fans aber keine Reisen buchen, wie der Kontinentalverband weiter betonte. Die bisherige Regelung galt wegen der Coronavirus-Pandemie.

Bayern trifft neben Barcelona in der Gruppenphase auch auf Benfica Lissabon und Dynamo Kiew, Leipzig hatte mit Man City, Paris Saint-Germain um Lionel Messi und dem FC Brügge eine Hammergruppe erwischt. Der BVB bekommt es mit Besiktas, Sporting Lissabon und Ajax Amsterdam zu tun. Der VfL Wolfsburg tritt gegen den französischen Meister Lille, den FC Sevilla und RB Salzburg an.

© dpa-infocom, dpa:210827-99-996721/2