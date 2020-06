Deutschland und Portugal Kandidaten für Finale

Die Champions League soll trotz der Coronavirus-Krise noch zu Ende gespielt werden. Foto: Marius Becker/dpa (Bild: dpa) (Foto: Marius Becker/dpa)

Frankfurt/Main - Deutschland und Portugal sind nach Informationen der US-Nachrichtenagentur AP die Kandidaten als Gastgeber für die letzten K.o.-Runden ab dem Viertelfinale und das Finale der Champions League.

Das berichtete die Agentur am 3. Juni unter Berufung auf eine anonyme Quelle. Nach Informationen der «Bild»-Zeitung will sich Frankfurt bewerben. Die Zeitung berichtet zudem von Bewerbern aus Portugal und Russland.

Das Champions-League-Finale hätte eigentlich am 30. Mai in Istanbul stattfinden sollen. Wegen der Corona-Krise ist die Europapokal-Saison aber derzeit unterbrochen. Laut Medienberichten wird die UEFA das Finale wegen der Pandemie an eine andere Stadt vergeben. Die Rede ist von einem Finale im August. Die Entscheidung fällt laut AP bei der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees am 17. Juni.

Aus der Bundesliga ist RB Leipzig bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Der FC Bayern München hat das Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea 3:0 gewonnen. Borussia Dortmund ist im Duell mit Paris St. Germain ausgeschieden. 2022 ist München Gastgeber des Finales in der Königsklasse.