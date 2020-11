Ex-Coach Meyer lobt Gladbach: Bisher «sensationell gut»

Ist von den Gladbacher Königsklassen-Vorstellungen sehr angetan: Ex-Coach Hans Meyer. Foto: picture alliance / Gero Breloer/dpa (Bild: dpa) (Foto: picture alliance / Gero Breloer/dpa)

Berlin - Ex-Trainer Hans Meyer ist von den bisherigen Auftritten des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach in der Champions League schwer beeindruckt.

«Wir haben mit Real Madrid, Inter Mailand und Schachtjor Donezk die größte Hammergruppe erwischt, die wir kriegen konnten. Da ist das, was wir bisher geleistet haben, sensationell gut», sagte der 78-Jährige der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» in einem Interview und ergänzte: «Aber wir haben keinen Garantieschein, dass es so weitergeht.»

Meyer, der zweimal Trainer in Gladbach war (1999 bis 2003 sowie 2008/2009) und seit 2011 dem Präsidium des Clubs angehört, ist von der bisherigen Europapokal-Saison begeistert. «Sie ist wirklich außergewöhnlich, aber es gab auch andere sehr gute Phasen. Klar ist, dass wir dank der fantastischen Kaderarbeit von unserem Sportdirektor Max Eberl ein richtig gutes Team beisammenhaben», meinte der frühere Erfolgstrainer, der zu DDR-Zeiten mit dem FC Carl Zeiss Jena auch das Europapokal-Finale der Pokalsieger (1:2 gegen Dinamo Tiflis) erreicht hatte.

Trainer Marco Rose könne «auf unglaublich willige Spieler zurückgreifen», meinte Meyer. «Er hat eine Truppe mit einem guten Kopf, mit guten Charakteren, das ist sehr viel wert. Und ich kann nur den Hut ziehen angesichts der Art und Weise, wie dieser Trainer seine Jungs von seiner Idee, Fußball zu spielen, überzeugt», lobte er.

Mönchengladbach spielt an diesem Mittwoch (21.00 Uhr) in der Königsklasse gegen Schachtjor Donezk. Mit einem Sieg gegen den ukrainischen Meister wäre das Achtelfinale zum Greifen nah.

