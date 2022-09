Leipzig-Gegner Donezk gewinnt Generalprobe in Lwiw

Schachtjor Donezk hat die Generalprobe vor dem Spiel gegen RB Leipzig gewonnen. (Bild: dpa) (Foto: Manu Fernandez/AP/dpa)

Leipzig - Der ukrainische Champions-League-Teilnehmer Schachtjor Donezk hat die Generalprobe vor dem Auftritt am 6. September (21.00 Uhr) bei RB Leipzig bestanden.

Durch einen Treffer von Yukhym Konoplia in der 78. Minute setzte sich Schachtjor im Ligaspiel mit 1:0 (0:0) bei Ruch Lwiw durch. Nach dem Spiel reiste die Mannschaft wieder zurück nach Warschau. In der polnischen Hauptstadt hat der Tabellenführer der ukrainischen Liga wegen des Kriegs in der Heimat sein vorübergehendes Quartier bezogen.

