Leipzig und Gladbach drohen Hammer-Gegner

Könnte mit Leipzig einen schweren Brocken als nächsten Gegner in der Königsklasse bekommen: RB-Coach Julian Nagelsmann.

Berlin - Nach dem glücklichen Einzug ins Achtelfinale der Champions League droht Borussia Mönchengladbach nun ebenso wie RB Leipzig ein Hammer-Gegner.

Bei der Auslosung am Montag im schweizerischen Nyon (12.00 Uhr) treffen die beiden Fußball-Bundesligisten auf jeden Fall auf einen der Gruppensieger. Das heißt: Mögliche Kontrahenten der beiden Gruppenzweiten könnten Italiens Rekordmeister Juventus Turin mit dem Rekordtorschützen Cristiano Ronaldo, der FC Liverpool mit Coach Trainer Jürgen Klopp oder der FC Chelsea mit den Deutschen Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger sein.

Ausgeschlossen ist ein erneutes Aufeinandertreffen mit den Gruppensiegern Paris Saint-Germain für Leipzig oder Real Madrid für die Gladbacher. Auch nationale Duelle sind in dieser K.o.-Runde noch nicht möglich. Damit reduziert sich die Suche nach den Achtelfinalgegnern für beide Mannschaften auf lediglich fünf Kontrahenten. Neben Liverpool, Chelsea und Juve sind das noch Manchester City sowie für Leipzig Real Madrid und für Mönchengladbach Paris Saint-Germain.

In jedem Fall werden beide Bundesligisten gegen die Gegner aus Europas Fußballelite zunächst am 16./17. oder 23./24. Februar Heimspiele haben und dann auf des Gegners Platz am 9./10. oder 16./17. März antreten.

Im Gegensatz dazu werden den beiden souveränen deutschen Gruppensiegern FC Bayern München und Borussia Dortmund im Achtelfinale die nur scheinbar leichteren Gegner aus Lostopf zwei zugelost. Da zu den Gruppenzweiten unter anderem der in der Vorrunde schwächelnde FC Barcelona zählt, ist eine Paarung mit dem Team von Superstar Lionel Messi für beide Teams denkbar. Auch ein vorzeitiges Treffen des Titelverteidigers Bayern mit dem Europa-League-Sieger FC Sevilla ist eine der Los-Möglichkeiten.

Die Teams im Achtelfinale der Königsklasse:

Gruppensieger (Lostopf 1): FC Bayern München, Real Madrid, Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus Turin, Paris Saint-Germain Gruppenzweite (Lostopf 2): Atlético Madrid, Borussia Mönchengladbach, FC Porto, Atalanta Bergamo, FC Sevilla, Lazio Rom, FC Barcelona, RB Leipzig

