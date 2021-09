Manchester City ohne Gündogan gegen PSG

Fehlt Manchester City in der Champions League gegen Paris Saint-Germain: Ilkay Gündogan. Foto: Rui Vieira/PA Wire/dpa (Bild: dpa) (Foto: Rui Vieira/PA Wire/dpa)

Manchester - Manchester City muss auch im Champions-League-Spiel am Dienstag bei Paris Saint-Germain ohne Ilkay Gündogan auskommen.

Der deutsche Nationalspieler sei bis zur Länderspielpause nicht einsatzfähig, sagte Trainer Pep Guardiola auf einer Pressekonferenz. Aus Verletzungsgründen hatte der 30-Jährige bereits beim 1:0-Erfolg in der Premier League gegen den FC Chelsea am Wochenende zuvor gefehlt.

In der Neuauflage des vorjährigen Halbfinals der Königsklasse, das Man City mit 2:1 in Paris und 2:0 im Heimspiel für sich entschieden hatte, sieht Guardiola keinen Vorteil für sein Team. «Sie waren ein fantastisches Team, es war ein enges Spiel und jetzt haben sie Messi», sagte der Spanier über Frankreichs Top-Club und seinen Neuzugang Lionel Messi. «Sie sind großartige Wettkämpfer. Es ist ein neues Spiel, es ist die Gruppenphase», betonte Guardiola.

Der Trainer schwärmte vor dem Aufeinandertreffen der beiden Favoriten in der Gruppe A, in der auch RB Leipzig spielt, von dem 34-jährigen Argentinier. Spielertypen wie er würden auf dem Platz für sich selbst sprechen. «Was er in seiner Karriere erreicht hat, ist mehr als außergewöhnlich. Für den Wert des Spiels hoffe ich, dass er spielen kann», sagte Guardiola. Messi hatte zuletzt zwei Spiele wegen einer Knieblessur gefehlt, am Montag aber das Abschlusstraining von PSG bestritten.

Zum Auftakt dieser Champions-League-Saison hatte Manchester gegen Leipzig mit 6:3 gewonnen, Paris gegen den FC Brügge 1:1 gespielt.

