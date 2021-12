Nagelsmann will gerne die Champions League gewinnen

Bayerns Robert Lewandowski wird ausgewechselt udn spricht kurz mit Trainer Julian Nagelsmann. Foto: Sven Hoppe/dpa (Bild: dpa) (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

München - Trainer Julian Nagelsmann hat nach der makellosen Gruppenphase des FC Bayern München eine hohe Zielsetzung für die weitere Champions-League-Saison formuliert.

«Es ist schon unser Anspruch, einer der Favoriten zu sein. Wir wollen gerne die Champions League gewinnen», sagte der 34-Jährige nach dem 3:0 am Mittwochabend gegen den FC Barcelona. Mit 18 Punkten und 22:3 Toren spielten die Bayern die beste Gruppenphase aller 32 Königsklasen-Teilnehmer. «Wir haben es gut gemacht, total souverän», resümierte Nagelsmann nach der Vorrunde mit sechs Siegen in sechs Partien.

Im neuen Jahr müsse man in der K.o.-Phase allerdings «dieselbe Performance an den Tag legen wie in der Gruppenphase», bemerkte Nagelsmann. Für das Achtelfinale benannten weder der Trainer noch die Münchner Profis mögliche Wunsch- oder Angstgegner. «Das Schöne an einer Auslosung ist, dass man es nicht beeinflussen kann. Ich bin gespannt, wer kommt», sagte Nagelsmann. «Wir schauen, was kommt», sagte Nationalspieler Leroy Sané ebenfalls gelassen. Das Ziel sei klar, betonte Kapitän Manuel Neuer: «Wir wollen weiterkommen.»

Die möglichen Bayern-Gegner sind von unterschiedlichem Kaliber. Aus dem Topf der Gruppenzweiten kommen neben Titelverteidiger FC Chelsea und dem Starensemble von Paris Saint-Germain außerdem Atlético Madrid, Inter Mailand, Sporting Lissabon und RB Salzburg als Gegner infrage. Der siebte mögliche Bayern-Gegner wird erst an diesem Donnerstag im verschobenen Spiel zwischen Atalanta Bergamo und FC Villarreal ermittelt. Die Achtelfinalpartien werden von der UEFA am kommenden Montag ausgelost.

© dpa-infocom, dpa:211209-99-310807/2