PSG-Trainer Tuchel vor Spiel gegen Bergamo verletzt

Hat sich am Fuß verletzt: Thomas Tuchel, Cheftrainer von Paris Saint-Germain. Foto: Francois Mori/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Francois Mori/AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Paris - PSG-Trainer Thomas Tuchel hat sich wenige Tage vor dem Viertelfinalspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo am Fuß verletzt.

Wie der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain via Twitter mitteilte, verstauchte sich der 46-Jährige beim Sporttraining den linken Knöchel. Ein Mittelfußknochen sei gebrochen.

Der Regionalzeitung «Le Parisien» zufolge ist immer noch unklar, ob der am Knöchel verletzte PSG-Stürmerstar Kylian Mbappé in Lissabon gegen Atalanta zur Verfügung stehen wird. Der Weltmeister war am 24. Juli im Finale um den französischen Fußball-Pokal (1:0 gegen AS Saint-Etienne) brutal gefoult worden.

© dpa-infocom, dpa:200807-99-85666/2