Trainer Roger Schmidt mit Benfica vor Gruppenphase

Die Spieler von Benfica Lissabon feiern einen Treffer gegen Dynamo Kiew. (Bild: dpa) (Foto: Grzegorz Michalowski/PAP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Lodz - Der deutsche Fußball-Trainer Roger Schmidt (55) hat mit Benfica Lissabon einen wichtigen Schritt zur Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League gemacht.

Die Portugiesen setzen sich gegen den ukrainische Rekordmeister Dynamo Kiew mit 2:0 (2:0) durch. Aufgrund des Krieges in der Ukraine fand das Hinspiel der abschließenden Qualifikationsrunde im polnischen Lodz statt. Die Treffer in der vom deutschen Schiedsrichter Felix Zwayer geleiteten Begegnung für Benfica erzielten Gilberto Moraes (9. Minute) und Goncalo Ramos (37.). Das Rückspiel findet am 23. August (21.00 Uhr) in Lissabon statt.

© dpa-infocom, dpa:220817-99-423914/2