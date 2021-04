UEFA droht Spielern mit Nationalteam-Bann

Aleksander Ceferin ist der Präsident der UEFA. Foto: picture alliance / Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa (Bild: dpa) (Foto: picture alliance / Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa)

Montreux - Die Europäische Fußball-Union UEFA hat Nationalspielern der Clubs aus der angekündigten Super League mögliche Konsequenzen für die EM diesen Sommer angedroht.

«Die Spieler, die in diesen Teams spielen, die vielleicht in einer geschlossenen Liga spielen, werden von der Weltmeisterschaft und Europameisterschaft ausgeschlossen», sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. Wann dies geschehen werde, ließ der Slowene allerdings noch offen. Es sei «zu früh», um über rechtliche Konsequenzen zu sprechen. Es solle aber «so früh wie möglich» geschehen.

Zuvor hatten zwölf europäische Spitzenvereine aus England, Italien und Spanien, angekündigt eine eigene, internationale Super League gründen zu wollen. Diese stünde in direkter Konkurrenz zur Champions League der UEFA. Deutsche Clubs sind nicht unter den Vereinen, die die Pläne in der Nacht zu Montag öffentlich gemacht hatten.

«Wir stehen alle gemeinsam gegen dieses Nonsens-Projekt. Alle 55 Verbände sind gegen die zynischen Pläne», sagte Ceferin und griff die abtrünnigen Clubs scharf an. «Solidarität ist etwas, das für immer steht. Für manche ist Solidarität, Einheit etwas, was nicht existiert. Das einzige, was für sie zählt, ist ihre eigene Tasche.»

Diese Profis aus dem Team von Bundestrainer Joachim Löw wären betroffen:

FC Arsenal: Bernd Leno

FC Barcelona: Marc-André ter Stegen

FC Chelsea: Antonio Rüdiger, Kai Havertz, Timo Werner

Manchester City: Ilkay Gündogan

Real Madrid: Toni Kroos

